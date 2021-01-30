|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Під ворожим вогнем перебували позиції біля Водяного та Катеринівки – ООС
|Суспільство | 29-01-2021, 08:53
| 0 141
|
|28 січня збройні формування РФ відкривали вогонь біля Водяного та Катеринівки, використовуючи гранатомети різних систем, міномети 120-го калібру, кулемети та стрілецьку зброю.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню".
Деталі: Біля Водяне, що на Приазов’ї, найманці вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Катеринівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.
Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень тиші не зафіксовано.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств...
|29-01-2021, 16:40
| >>>
|30 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ, ГРИВНІ, ДОЛАРИ, ЄВРО …...
|29-01-2021, 16:29
| >>>
|Розкрадання деревини на понад 2,6 млн грн: повідомлено про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи...
|29-01-2021, 15:50
| >>>
|Типова освітня програма, запропонована Міністерством, не змінить якості навчання, - висновки громадського обговорення...
|29-01-2021, 14:48
| >>>
|Тиждень роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил...
|29-01-2021, 14:33
| >>>
|З початку року в податковій розпочато перевірку стосовно 16 осіб та по 20 особах завершено проведення люстраційних перевірок...
|29-01-2021, 14:32
| >>>
|У ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЬ З ЛІЦЕЇСТАМИ...
|29-01-2021, 14:18
| >>>
|