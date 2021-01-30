Жителя Самбірщини судитимуть за вирубку дерев Суспільство | 29-01-2021, 09:18 0 158

Самбірською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 28-річного жителя Самбірщини, якого обвинувачують у незаконні порубці деревини на території захисних лісових насаджень (ч.1 ст.246 КК України).



Встановлено, що у грудні минулого року перебуваючи на території захисних лісових насаджень, що неподалік с. Стрілковичі (Самбірський район), незаконно вирубав дуб загальним об’ємом 6,71 м куб, заподіявши істотну шкоду у розмірі близько 50 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тис до 1,5 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури