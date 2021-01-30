Марія Мельник: «Наслідком спільних зусиль та тісної взаємодії ГУ ДПС у області та органів місцевого самоврядування Львівщини стане значне зростання надходжень місцевих бюджетів» Суспільство | 29-01-2021, 14:17 0 91



Заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Марія Мельник розповіла про початок електронної взаємодії між органами податкової служби та органами місцевого самоврядування.



Так, наказом Міністерства юстиції передбачено і вже впроваджується надання доступу місцевим громадам через Електронний кабінет до податкової звітності юридичних осіб, що сплачують податки на відповідних територіях. Автоматизовано надання органам місцевого самоврядування інформації про суми нарахованих та сплачених податків та зборів, надмірно сплачених сум, податкового боргу.



На сьогодні територіальні громади отримали якісно новий рівень дохідних та видаткових повноважень, а це вимагає ефективності в управлінні фінансами.



Наслідком спільних зусиль та тісної взаємодії ГУ ДПС у області та органів місцевого самоврядування Львівщини стане значне зростання надходжень місцевих бюджетів.





