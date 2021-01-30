У ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЬ З ЛІЦЕЇСТАМИ Суспільство | 29-01-2021, 14:18 0 86







Сьогодні, 29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, прикордонники Мукачівського загону зустрілися з вихованцями Мукачівського ліцею імені Героїв Красного Поля.



Заступник начальника загону по роботі з персоналом, полковник Олійник Артем Васильович, який свого часу також був вихованцем Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут і, як ніхто інший багато знає про одне з найбільш трагічних протистоянь в історії боротьби за незалежність України, розповів ліцеїстам про важливість збереження та вшанування пам’яті легендарних українських юнаків, які не вагаючись, стали на захист своєї держави. На сьогоднішній день, бій під Крутами - це символом незламності та стійкості українських воїнів.



Артем Васильович наголосив, що подвиг Героїв тієї битви завжди надихатиме українців на відважну боротьбу за незалежність та суверенітет рідної землі, кожен клаптик якої, рясно окроплений кров’ю її синів, наших славних предків та сучасників, які, вже шостий рік поспіль, захищають Україну від російської агресії.



Наприкінці зустрічі прикордонники висловили впевненість, що й самі ліцеїсти в майбутньому робитимуть усе можливе заради миру та процвітання України.