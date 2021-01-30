З початку року в податковій розпочато перевірку стосовно 16 осіб та по 20 особах завершено проведення люстраційних перевірок Суспільство | 29-01-2021, 14:32 0 180



Затвердженим складом конкурсної комісії Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2020 року проведено 3 конкурси на заміщення 34 вакантних посад. За їх результатами відібрано 32 фахових працівники, які претендували на прийняття на державну службу в ГУ ДПС у Львівській області чи просування по службі, а також відповідно до ст. 29 Закону України ,,Про державну службу” 5 учасників конкурсів проведених у 2019 році реалізували своє відкладене право на зайняття вакантних посад державної служби.



У 2020 році в ГУ ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” стосовно 16 осіб та по 20 особах завершено проведення перевірки.







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