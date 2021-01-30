Тиждень роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 29-01-2021, 14:33 0 92

За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування усі КПВВ. Пропускні операції здійснюються щоденно з 08.00 до 16.00.



Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 4229 осіб, а на контрольовану територію 5377 осіб.



Рух дорожнім коридором до КПВВ «Новотроїцьке» керовані Росією незаконні збройні формування відкривали двічі, у понеділок та п’ятницю. У цей період 154 громадянина та 22 транспортних засоби потрапили на тимчасово окуповану територію України, водночас 129 громадян та 25 транспортних засобів проїхали на підконтрольну Україні територію.



Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.



Заблокованими з боку окупантів залишались гуманітарні дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».



Також прикордонники виявили вісім громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.



Додатково інформуємо, що за наказом командувача Об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Так, під час прямування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесених розміток.



Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.



