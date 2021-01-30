Типова освітня програма, запропонована Міністерством, не змінить якості навчання, - висновки громадського обговорення Суспільство | 29-01-2021, 14:48 0 82

Департамент освіти та науки Львівської ОДА ініціював громадське обговорення Типової освітньої програми для 5 – 9 класу закладів середньої освіти. В межах обговорення організували круглий стіл із педагогами, науковцями та фахівцями Інституту післядипломної освіти із різних міст України. Окрім того, провели консультативне опитування понад тисячі вчителів, батьків та учнів.

Пропозиції та зауваження, напрацьовані в процесі громадського обговорення, були підтримані Експертною радою при департаменті освіти, до якої входять науковці та кращі педагоги області.

Учасники громадських обговорень зійшлись на думці, що Типова освітня програма, запропонована Міністерством, попри декларовані переваги над чинною програмою, не змінить ані якості навчання, ані підходів до організації навчання.

«Типова програма потребує суттєвого доопрацювання. Зараз надзвичайно важливо визначитись в якому напрямку рухатиметься українська школа та на скільки вона буде ефективною і результативною. Львівщина уже раніше подавала свої пропозиції щодо цієї програми, які, на жаль, не врахували. Сподіваюсь, нові пропозицію врахують, адже схвалення програми у тому вигляді, що є зараз, загальмує освітню реформу», - акцентував директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

За результатами опитування та обговорення, у департаменті освіти та науки сформували низку пропозицій, серед яких:

Відмовитись від практики розподілу навчальних годин між освітніми галузями

Вибудувати навчальний план для закладів з навчанням українською мовою та для закладів із навчанням мовою корінного народу чи національних меншин поряд із державною мовою як варіативні

Збільшити кількість годин на варіативну складову типових навчальних планів

Вилучити з переліку предметів плану «Зарубіжну літературу», «Здоров’я, безпека та добробут», «Етика/Курси морального спрямування», «Правознавство», зазначивши, що ці предмети можуть вивчатись за рахунок варіативної частини.

Передбачити у Програмі, що добір модельних програм здійснюватиметься на конкурсній основі

У переліку модельних програм передбачити можливість інтеграції історії, етики та громадянської освіти, історії та географії, історії і літератури, економіки та географії, мистецтв і літератури тощо

Доповнити види оцінювання результатів навчання формувальним оцінюванням, зробити його пріоритетним, а поточне необов’язковим.

Усі пропозиції та зауваження надіслали на розгляд у Міністерство освіти та науки України. Міністерство освіти розробило проект такої програми, оскільки торік був схвалений державний стандарт базової освіти. Ця програма визначає кількість годин в межах яких треба забезпечити реалізацію державного стандарту.



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З повагою, прес-служба Львівської ОДА