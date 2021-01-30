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Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств
|Суспільство | 29-01-2021, 16:40
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Працівники державної лісової охорони державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств, які належать до сфери Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, постійно проводять рейдову роботу з охорони державного лісового фонду та державного мисливського фонду.
За підсумками роботи протягом 2020 року, вісімнадцятьма рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств проведено 964 рейди з охорони лісу та державного мисливського фонду. В результаті проведеної роботи складено 180 протоколів на лісопорушників (сума штрафів – 71,3 тис.грн., сума завданої шкоди становить 1631,4 тис.грн.), в тому числі:
- за незаконну рубку – 117 протоколів (сума штрафів – 55,3 тис.грн., сума завданої шкоди становить 1567,4 тис.грн.);
- порушення правил полювання 46 протоколів (сума штрафів – 10,0 тис.грн., сума завданої шкоди становить 64,0 тис.грн.);
- за засмічення лісів відходами 4 протоколи (сума штрафів –1,7 тис. грн);
- за порушення вимог пожежної безпеки в лісах 13 протоколів (сума штрафів –4,3 тис. грн).
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