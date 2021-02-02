НА ДІЛЯНЦІ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ТРИВАЄ СТАЖУВАННЯ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ Суспільство | 01-02-2021, 09:27 0 116



28 курсантів 4-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, які днями прибули до Мукачівського загону, для проходження стажування у структурних підрозділах управління загону та підрозділах охорони державного кордону, опановують тонкощі практичної організації служби на первинних офіцерських посадах.



Набуті під час навчання у прикордонному виші теоретичні знання щодо виховання підлеглого персоналу, проведення оперативної роботи та адміністративно - юрисдикційної діяльності, організації зв’язку, тилового та технічного забезпечення, керівництва службою прикордонних нарядів на ділянці відповідальності тощо - курсанти академії інтегруватимуть у практичний аспект протягом трьох тижнів.



Це останнє перед отриманням офіцерських погонів стажування, отож майбутні випускники наполегливо працюють та самовдосконалюються. У свою чергу керівництво та персонал Мукачівського прикордонного загону надають курсантам всебічну допомогу аби в майбутньому вони успішно склали випускні іспити та з відмінним багажем знань розпочали офіцерську кар’єру.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону