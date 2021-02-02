Громадянина Португалії засудили за «хабар» прикордонникам Суспільство | 01-02-2021, 09:29 0 137



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 29-річного громадянина Португалії за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.158-3 КК України).



Встановлено, що у грудні минулого року чоловік, бажаючи оминути заборону на в’їзд на територію України, надав неправомірну вигоду 200 євро працівникам прикордонної служби.



З огляду на те, що іноземець визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис грн, а суму неправомірної вигоди конфіскував у дохід держави.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури