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Громадянина Португалії засудили за «хабар» прикордонникам
|Суспільство | 01-02-2021, 09:29
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 29-річного громадянина Португалії за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.158-3 КК України).
Встановлено, що у грудні минулого року чоловік, бажаючи оминути заборону на в’їзд на територію України, надав неправомірну вигоду 200 євро працівникам прикордонної служби.
З огляду на те, що іноземець визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.
Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис грн, а суму неправомірної вигоди конфіскував у дохід держави.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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