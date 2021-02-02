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Нічні крадіжки з автомобілів: підозрюваного взяли під варту

Суспільство | 01-02-2021, 09:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 230 230    

Львівською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру 33-річному львів’янину за фактом таємного викрадення чужого майна (ч.3 ст.185 КК України).

Встановлено, що впродовж вересня 2020 – січня 2021 року фігурант вночі розбивав вікна у припаркованих на вулицях автомобілях та викрадав чуже майно, зокрема гаманці, планшети, мобільні телефони, відеореєстратори, автомагнітоли, будівельні інструменти, рибальські спорядження та інші цінні речі, які він пізніше збував.

Загальна сума викраденого становить близько 300 тис грн.

Суд задоволив обґрунтоване клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ВП №4 (м. Львів, Шевченківський район) Львівського РУ поліції ГУ НП у Львівській області, триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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