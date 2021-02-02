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Бойовики 9 разів порушили перемир’я, втрат немає – ООС

Суспільство | 01-02-2021, 09:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    
31 січня на Донбасі російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики 9 разів порушили перемир’я, втрат немає – ООС

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там же противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО", який наші військові подавили спецзасобами.

Також біля Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів. Біля Опитного найманці випустили кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще й з великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 1 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Бойових втрат українська сторона не зазнала.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
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