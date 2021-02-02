Майже 19 млн гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло від Львівських платників до державного бюджету Суспільство | 01-02-2021, 12:07 0 107



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-грудні 2020 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області становлять майже 19 млн гривень. У грудні 2020 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять майже 2 млн гривень.









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