Солісту гурту «Песняры» прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування Криму Суспільство | 01-02-2021, 13:21 0 120 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=dlnG9Y_F0hk&feature=youtu.be



Солісту гурту «Песняры» прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування Криму



У пункті пропуску «Бориспіль» вчора співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України АР Крим.



Чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту «Песняры».



У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.



Під час спілкування він підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».



За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська.



Коментар: В.о. начальника прес-служби ОКПП «Київ» лейтенант Бурда Світлана.



