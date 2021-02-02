Майже 2 мл др грн до держбюджету Суспільство | 01-02-2021, 15:56 0 125



У січні 2021 року Галицька митниця Держмитслужби виконала план надходжень на 100,6% і перерахувала до Державного бюджету України 1,9 млрд грн. Це на 345 млн грн, або на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Показник середньоденних надходжень у січні 2021 року становив 99,5 млн грн.



