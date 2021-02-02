ПРОГРАМА Суспільство | 01-02-2021, 15:59 0 112

регіональної платформи «Державна регіональна політика

у контексті впровадження децентралізаційної реформи»

1 лютого 2021 року місто Львів

Місце проведення: сесійна зала Львівської міської ради, площа Ринок, 1

10:15-10:30

Реєстрація учасників

10:30-11:10

Дискусійна панель 1. Впровадження децентралізаційної реформи та наступні кроки

модератор – Олександр Слобожан, Виконавчий директор АМУ



Віталій Безгін, народний депутат (політична партія "Слуга народу"), голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування



Галина Васильченко, народний депутат (політична партія "Голос"), член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики



Ростислав Тістик, народний депутат (політична партія "Слуга народу"), член Комітету Верховної Ради з питань бюджету



Андрій Садовий, міський голова Львова

11:10-11:30

Запитання-відповіді

11:30-12:10

Дискусійна панель 2. Нова роль органів місцевого самоврядування в реформі державного архітектурно-будівельного контролю

модератор – Тарас Павлишин, в.о. начальника інспекції, начальник відділу інспекційної роботи інспекції ДАБК у м. Львові



Олена Шуляк, народний депутат (політична партія "Слуга народу"), заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування



Василь Лозинський, перший заступник Міністра розвитку громад та територій



Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування



Юліан Чаплінський, архітектор, урбаніст

12:10-12:20

Запитання-відповіді

12:20-13:00

Дискусійна панель 3. Державна регіональна політика у контексті фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування

модератор – Андрій Мазан, координатор проєктів ГО «Центр Громадянських Ініціатив» (ЦЕГРІН)



Павло Бакунець, народний депутат (депутатська група "Довіра"), член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування - Медична реформа: як використати наявні можливості



Олег Омелян, Кам'янка-Бузький міський голова - Залучення інвестицій: бар’єри для знаходження коштів для розвитку міст



Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської ОДА - Залучення коштів національних та регіональних програм



Віталій Загайний, перший заступник голови Чернігівської ОДА - Взаємодія місцевих державних адміністрацій та ОМС в питаннях залучення та використання публічних інвестицій

13:00-14:00

Заключні коментарі. Неформальне спілкування

