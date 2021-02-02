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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ПРОГРАМА
|Суспільство | 01-02-2021, 15:59
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регіональної платформи «Державна регіональна політика
у контексті впровадження децентралізаційної реформи»
1 лютого 2021 року місто Львів
Місце проведення: сесійна зала Львівської міської ради, площа Ринок, 1
10:15-10:30
Реєстрація учасників
10:30-11:10
Дискусійна панель 1. Впровадження децентралізаційної реформи та наступні кроки
модератор – Олександр Слобожан, Виконавчий директор АМУ
Віталій Безгін, народний депутат (політична партія "Слуга народу"), голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Галина Васильченко, народний депутат (політична партія "Голос"), член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
Ростислав Тістик, народний депутат (політична партія "Слуга народу"), член Комітету Верховної Ради з питань бюджету
Андрій Садовий, міський голова Львова
11:10-11:30
Запитання-відповіді
11:30-12:10
Дискусійна панель 2. Нова роль органів місцевого самоврядування в реформі державного архітектурно-будівельного контролю
модератор – Тарас Павлишин, в.о. начальника інспекції, начальник відділу інспекційної роботи інспекції ДАБК у м. Львові
Олена Шуляк, народний депутат (політична партія "Слуга народу"), заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Василь Лозинський, перший заступник Міністра розвитку громад та територій
Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування
Юліан Чаплінський, архітектор, урбаніст
12:10-12:20
Запитання-відповіді
12:20-13:00
Дискусійна панель 3. Державна регіональна політика у контексті фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування
модератор – Андрій Мазан, координатор проєктів ГО «Центр Громадянських Ініціатив» (ЦЕГРІН)
Павло Бакунець, народний депутат (депутатська група "Довіра"), член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування - Медична реформа: як використати наявні можливості
Олег Омелян, Кам'янка-Бузький міський голова - Залучення інвестицій: бар’єри для знаходження коштів для розвитку міст
Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської ОДА - Залучення коштів національних та регіональних програм
Віталій Загайний, перший заступник голови Чернігівської ОДА - Взаємодія місцевих державних адміністрацій та ОМС в питаннях залучення та використання публічних інвестицій
13:00-14:00
Заключні коментарі. Неформальне спілкування
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