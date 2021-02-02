Що варто знати про Деклараційну кампанію – 2021 Суспільство | 01-02-2021, 16:38 0 110





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що в Україні розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.

Громадяни, які зобов’язані подати декларацію, повинні зробити це до 1 травня 2021 року.



Фізичні особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.



Декларацію з метою реалізації права на податкову знижку можна подати протягом року - до 31 грудня 2021 року включно.



При декларуванні доходів платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання Декларації. Він може зробити це особисто або уповноваженою на це особою; надіслати Декларацію поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; або подати її засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.









