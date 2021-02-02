На Львівщині за позовом прокуратури у комунальну власність передано нерухоме майно вартістю 2,3 млн грн Суспільство | 01-02-2021, 16:40 0 117



Городоцька місцева прокуратура у суді домоглася визнання нерухомого майна безхазяйним та передачі його у комунальну власність територіальної громади.

Встановлено, що з дня взяття на облік сільською радою безхазяйного нерухомого майна (нежитлові приміщення) минуло більше одного року, права на нього протягом вказаного періоду будь-які особи не заявили, а тому таке майно підлягає передачі у комунальну власність територіальної громади.



Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволено.



Оціночна вартість зазначеного нерухомого майна становить 2,3 млн грн.



На цей час, рішення суду виконане, право власності на вищезгадане нерухоме майно зареєстроване за Городоцькою міською радою.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури