Обласні депутати вимагають пришвидшити процес реалізації міжнародного проєкту «Створення системи швидкого реагування на інформацію про злочини та події Львова». Суспільство | 01-02-2021, 16:41 0 118 Проєкт, який виграв грант у рамках програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 ще у 2018 році, передбачає завершення будівництва нової адміністративної будівлі львівської поліції на вул. Стрийській, у якій буде розташований центр оперативного реагування на злочини, а також ремонт відділів поліції та закупівлю техніки. Однак досі основні роботи не розпочалися.



Про це йшлося сьогодні, 1 лютого, під час спільного засідання комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва та комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань.



Проєкт на 90% фінансується Європейським Союзом. Загальний бюджет грантового проєкту – 6 млн євро.

В межах проєкту планується закупівля камер відеоспостереження для Львова та низки іншого обладнання для патрульних. Також передбачено придбання поліцейським нових автомобілів: для виїзної криміналістичної лабораторії; для довезення поліцейських оперативно-раптової дії на місце подій; для розгортання виїзного командного штабу для контролю та безпеки під час проведення масових заходів.

За умовами грантової угоди, 10% від усієї суми, тобто 600 тис. євро на реалізацію проєкту має забезпечити українська сторона. Частину коштів планували виділити Головне управління Нацполіції України та обласна рада.



«Це є важливий іміджевий проєкт Львівської області. Нам важливо все ж таки реалізувати його, щоб не підвести наших міжнародних партнерів, які повірили в нас, у те, що ми можемо здійснити такий великий інфраструктурний проєкт. Тому, звертаючись до керівників проєкту, Нацполіції у Львівській області, просимо максимально пришвидшити проведення необхідних тендерів, розпочати ремонтні роботи у відділах поліції, закупити техніку та найважливіше - добудувати адміністративну будівлю на вул. Стрийській. Зі свого боку обласна рада, яка підписала меморандум про співпрацю щодо цього проєкту, вам усіляко сприятиме та виконуватиме свої зобов’язання. Зараз гостро стоїть питання - зрушити з місця реалізацію цього проєкту», - наголосив голова комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань Назарій Сумало.