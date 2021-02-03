В ОБСЄ нарахували майже 90 порушень на Донбасі за вихідні Суспільство | 02-02-2021, 08:53 0 180 З вечора 29 до вечора 31 січня спостерігачі зафіксували 88 порушень режиму припинення вогню. У Донецькій області втричі більше, ніж на Луганщині.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 29-31 січня



Деталі: Зазначається, що за попередній звітний період таких порушень на Донеччині було 9, на Луганщині – нуль.



Серед 65 порушень тиші було зафіксовано 9 вибухів невизначеного походження. В ОБСЄ кажуть, що більшість порушень сталася в районах непідконтрольної урядові Олександрівки та підконтрольного Чермалика.



Окрім того, по безпілотниках малої дії СММ було відкрито вогонь також біля Чермалика та Олександрівки.



Як і зазвичай, бойовики обмежували свободу пересування моніторингової місії. На цей раз на блокпостах у Старомихайлівці.



З часу досягнення домовленості про посилення режим припинення вогню від 27 липня спостерігачі нарахували щонайменше 7950 порушень.