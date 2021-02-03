Пандемія: найбільше хворих за добу нарахували в США, Іспанії та Бразилії Суспільство | 02-02-2021, 08:57 0 155 За минулу добу коронавірус виявили у понад 392 тисяч осіб, найбільше в США, Іспанії та Бразилії.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: У США діагностували понад 125 тисяч нових випадків. В Іспанії та Бразилії підтвердили майже однакову кількість хворих – більше 25 тисяч.



Велика Британія зафіксувала близько 18,6 тисяч інфікувань, Росія – 17,6 тисяч, Індонезія – майже 11 тисяч.



За цей же період від коронавірусу померли 9210 осіб, загалом – 2 мільйони 247 тисяч.





Одужали від хвороби 75,7 млн осіб. Наразі лікуються майже 26 млн людей.



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Нагадаємо:



У неділю 31 січня в Україні зафіксували 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували за цю добу 1 103 особи, летальних випадків – 61, одужала 5 131 особа.