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Колишнього голову однієї із селищних рад Сокальського району судитимуть за фактом заволодіння бюджетними коштами

Суспільство | 02-02-2021, 12:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    


Червоноградською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактами службового підроблення та заволодіння чужими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України).

Згідно даних слідства, незважаючи на те що на черговій сесії селищної ради, за виплату премії не проголосувала необхідна кількість депутатів, діючий на той час голова однієї із селищних рад Сокальського району підробив протокол засідання сесії та відповідне рішення. Відтак впродовж року заволодів близько 70 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Сокальського ВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Львівська обласна прокуратура
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