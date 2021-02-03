Нарахування податку на нерухоме майно фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості у 2021 році Суспільство | 02-02-2021, 12:04 0 131



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості (будинків, квартир тощо) за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року – 4 723,00 гривень.



Розрахунок податку здійснено на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.







Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/450536.html