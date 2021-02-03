|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У «Борисполі» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет
|Суспільство | 02-02-2021, 13:05
| 0 141
|
|ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=wb_hQK2A-9w&feature=youtu.be
Контрабандний товар знайдено за інформацією оперативних співробітників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби України.
Інформацію про можливе незаконне ввезення партії тютюнових виробів прикордонники передали взаємодіючим органам - співробітникам СБУ та митниці. Під час прибуття вантажу літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів правоохоронці виявили та вилучили 67 ящиків (більш як 30 тисяч пачок) сигарет «Manchester».
Варто зазначити, що вантаж в Україну прибув як збірний без належного оформлення для ввезення підакцизних товарів.
Загальна вага виявлених сигарет склала понад 2 тонни. Наразі тривають перевірочні заходи для прийняття правового рішення.
Коментар: В.о. начальника пресслужби ОКПП «Київ» лейтенант Бурда Світлана.
|
|