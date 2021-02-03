У «Борисполі» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет Суспільство | 02-02-2021, 13:05 0 141 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=wb_hQK2A-9w&feature=youtu.be





Контрабандний товар знайдено за інформацією оперативних співробітників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби України.



Інформацію про можливе незаконне ввезення партії тютюнових виробів прикордонники передали взаємодіючим органам - співробітникам СБУ та митниці. Під час прибуття вантажу літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів правоохоронці виявили та вилучили 67 ящиків (більш як 30 тисяч пачок) сигарет «Manchester».



Варто зазначити, що вантаж в Україну прибув як збірний без належного оформлення для ввезення підакцизних товарів.



Загальна вага виявлених сигарет склала понад 2 тонни. Наразі тривають перевірочні заходи для прийняття правового рішення.





Коментар: В.о. начальника пресслужби ОКПП «Київ» лейтенант Бурда Світлана.