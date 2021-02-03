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У «Борисполі» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет

Суспільство | 02-02-2021, 13:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 141 141    
ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=wb_hQK2A-9w&feature=youtu.be


Контрабандний товар знайдено за інформацією оперативних співробітників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби України.

Інформацію про можливе незаконне ввезення партії тютюнових виробів прикордонники передали взаємодіючим органам - співробітникам СБУ та митниці. Під час прибуття вантажу літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів правоохоронці виявили та вилучили 67 ящиків (більш як 30 тисяч пачок) сигарет «Manchester».

Варто зазначити, що вантаж в Україну прибув як збірний без належного оформлення для ввезення підакцизних товарів.

Загальна вага виявлених сигарет склала понад 2 тонни. Наразі тривають перевірочні заходи для прийняття правового рішення.


Коментар: В.о. начальника пресслужби ОКПП «Київ» лейтенант Бурда Світлана.
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