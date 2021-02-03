НА КОРДОНІ ВИЯВИЛИ ОЗБРОЄНОГО ЧОЛОВІКА Суспільство | 02-02-2021, 13:26 0 132



Сьогодні, у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону виявили громадянина України, який намагався виїхати закордон озброєним.



Так, під час огляду автомобіля марки «Фольксваген», яким кермував 38 річний українець, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили гумовий кийок. Та, під час бесіди чоловік зізнався, що це не весь арсенал, що він під верхнім одягом має газовий пістолет марки «RECM K» калібру 8 мм та 7 набоїв до нього. Прикордонники з’ясували що дозволу на переміщення зброї через державний кордон України у чоловіка немає.



По даному факту направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінальних правопорушень, за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

