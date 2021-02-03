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Майже 319 млн грн надійшло до місцевої скарбниці від платників єдинників Львівщини
|Суспільство | 02-02-2021, 13:28
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом 2020 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло майже 319 млн грн єдиного податку від платників-юридичних осіб третьої групи. У порівнянні з січнем-груднем 2019 року надходження збільшились на майже 2 млн грн (січень-грудень 2019 року – понад 317 млн гривень).
У грудні 2020 року від платників єдиного податку третьої групи-юридичних осіб до місцевого бюджету надійшло майже 16 млн гривень.
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