Майже 319 млн грн надійшло до місцевої скарбниці від платників єдинників Львівщини Суспільство | 02-02-2021, 13:28 0 204



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом 2020 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло майже 319 млн грн єдиного податку від платників-юридичних осіб третьої групи. У порівнянні з січнем-груднем 2019 року надходження збільшились на майже 2 млн грн (січень-грудень 2019 року – понад 317 млн гривень).

У грудні 2020 року від платників єдиного податку третьої групи-юридичних осіб до місцевого бюджету надійшло майже 16 млн гривень.





