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Реорганізація – не лише структурна оптимізація, а шлях до якісної системи обслуговування

Суспільство | 02-02-2021, 13:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 154 154    


Ірина Короткова В.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
Робота органів податкової служби в період реформування та як це вплине на великий бізнес
Як і передбачено постановою Уряду від 30 вересня 2020 року № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби», наказу ДПС від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» з 01 січня 2021 року, розпочали роботу п’ять міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків - Центральне, Східне, Західне, Південне та Північне з центрами обслуговування відповідно у містах Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Ці міжрегіональні управління вже повноцінно функціонують.
Зокрема чимало змін відбулося і у Західному міжрегіональному управлінні, яке я очолюю з грудня 2020 року. Змінилась не лише структура, а й кадрова політика та податковий менеджмент.
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків обслуговує 150 великих компаній, що територіально розташовані в 11 областях Західної України. Ці підприємства для зручності їх адміністрування та надання комплексу послуг супроводжуються за галузевим спрямуванням.
Незмінним залишається закріплення за кожним великим платником податків індивідуального консультанта-координатора. Фахівці Західного управління здійснюють податкове адміністрування підприємств-імпортерів, які здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, підприємств паливно-енергетичного комплексу, виробничої та невиробничої сфер.
Великі платники всебічно охоплені увагою професійного податкового консультанта-координатора. Вони мають можливість звертатися по усьому спектру проблемних питань, які виникають під час декларування та сплати податків, що в свою чергу сприяє підвищенню якості обслуговування великих платників та збільшенню платежів до бюджетів усіх рівнів.
Кожен платник може дізнатися про закріплення координаторів за посиланням: https://officevp.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/283065.html
Разом з тим хочу нагадати, що для зручності платників податків функціонують електронні сервіси, з переліком яких можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/elektronni-servisi-/.
Серед них модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
Наступне, щоб я хотіла прокоментувати - питання взяття на облік підприємств, великих корпорацій, об’єкти оподаткування яких розташовані по всій території України.
Реєстр великих платників податків на 2021 рік затверджено наказом ДПС від 25.09.2020 № 520 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2021 рік».
Взяття на облік за неосновним місцем обліку великих платників податків здійснюється в Головних управліннях ДПС в областях, м.Києві за заявою про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП (додаток 9 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588), яка може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку (пункт 7.2 розділу VII Порядку № 1588).
Таким чином, для платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні, податкова звітність, яка подається за місцезнаходженням об‘єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, окрім тих, що розташовані у м. Львові, має подаватися до територіальних підрозділів ГУ ДПС в областях та м. Києві.
Що стосується об‘єктів оподаткування або об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, розташованих у м.Львові, податкову звітність необхідно подавати до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Сплата податків та зборів здійснюється на реквізити бюджетних рахунків, відкритих у Казначействі, які оприлюднені на офіційному сайті ДПС у розділі «Бюджетні рахунки» (http://officevp.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
Реорганізація Офісу великих платників податків – не просто структурна оптимізація, а ще один крок до створення податкової культури, якісної системи обслуговування платників та, звісно, комунікаційної відкритості між платниками податків та управліннями ДПС.
Хочу зазначити, що високий рівень виконання поставлених перед нами завдань досягається завдяки професійній та злагодженій роботі колективу, а це в свою чергу є критерієм успіху кожної організації.
Вже можемо відзначити перші результати роботи фахової команди Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Адже платниками Західного управління ДПС по роботі з великими платниками податків у січні 2021 року задекларовано до сплати 494 мільйони гривень податку на додану вартість, що зауважу, в порівнянні з попереднім місяцем більше на 40 %, а це 133 мільйони гривень. Це результат системної роботи, що справді має економічну вагу для держави.
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