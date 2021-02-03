З Росії через кордон «прилетіли» $ 600 та електроприлад Суспільство | 02-02-2021, 16:40 0 162

На Луганщині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон валюти та електроприладу.



Учора ввечері патруль відділу прикордонної служби «Мілове» в однойменному населеному пункті виявив підозрілу активність біля загороджувального паркану на вулиці Дружби Народів. З боку країни агресора невідомий перекинув своєму спільнику на території України пакунок. «Одержувач», помітивши наближення прикордонників, викинув «посилку» і втік у приватний сектор селища Мілове.



Як з’ясувалося, з РФ перекинули 600 доларів США та електроприлад Р-4831, які були щільно запаковані в чорний поліетилен.



Тривають заходи із встановлення причетних до протиправної діяльності осіб. Вміст покинутого пакунку буде передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.