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З Росії через кордон «прилетіли» $ 600 та електроприлад
|Суспільство | 02-02-2021, 16:40
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На Луганщині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон валюти та електроприладу.
Учора ввечері патруль відділу прикордонної служби «Мілове» в однойменному населеному пункті виявив підозрілу активність біля загороджувального паркану на вулиці Дружби Народів. З боку країни агресора невідомий перекинув своєму спільнику на території України пакунок. «Одержувач», помітивши наближення прикордонників, викинув «посилку» і втік у приватний сектор селища Мілове.
Як з’ясувалося, з РФ перекинули 600 доларів США та електроприлад Р-4831, які були щільно запаковані в чорний поліетилен.
Тривають заходи із встановлення причетних до протиправної діяльності осіб. Вміст покинутого пакунку буде передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.
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