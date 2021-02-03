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В Червонограді затримано місцевого наркоторговця
|Суспільство | 02-02-2021, 20:44
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За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрито та затримано місцевого мешканця за фактом збуту наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).
Встановлено, що 34-річний чоловік намагався збути наркотичний засіб «Субітекс» за грошову винагороду.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після реалізації наркотичного засобу в місті Червонограді. Предмет злочину вилучено.
На цей час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу, а також вживаються заходи до встановлення інших співучасників.
Досудове розслідування триває.
Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Червоноградського районного відділу поліції та співробітниками оперативного розшукового відділу прикордонної служби.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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