В Червонограді затримано місцевого наркоторговця Суспільство | 02-02-2021, 20:44 0 219





За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрито та затримано місцевого мешканця за фактом збуту наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Встановлено, що 34-річний чоловік намагався збути наркотичний засіб «Субітекс» за грошову винагороду.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після реалізації наркотичного засобу в місті Червонограді. Предмет злочину вилучено.

На цей час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу, а також вживаються заходи до встановлення інших співучасників.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Червоноградського районного відділу поліції та співробітниками оперативного розшукового відділу прикордонної служби.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури