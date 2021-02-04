Відстрочення податкового боргу Суспільство | 03-02-2021, 13:42 0 129

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податковий борг платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, може бути відстрочений до 29 грудня 2021 року.



Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку платника податків – фізичної особи за його заявою. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.



У разі погашення повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше 29.12.2021, штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) – коригуються до нульових показників.



У разі непогашення повної суми відстроченого податкового боргу до 29.12.2021 р., а також у разі її погашення після 29.12.2021, штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.



