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Відстрочення податкового боргу
|Суспільство | 03-02-2021, 13:42
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податковий борг платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, може бути відстрочений до 29 грудня 2021 року.
Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку платника податків – фізичної особи за його заявою. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.
У разі погашення повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше 29.12.2021, штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) – коригуються до нульових показників.
У разі непогашення повної суми відстроченого податкового боргу до 29.12.2021 р., а також у разі її погашення після 29.12.2021, штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.
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