Підсумки кампанії декларування доходів фізичних осіб у 2020 році Суспільство | 03-02-2021, 13:47 0 213



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом 2020 року до податкових органів області подано понад 20 тис декларацій за 2019 рік та задекларовано понад 4 386 млн гривень.



За результатами проведених перерахунків 5 175 громадянами сплачено до бюджету понад 126 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 19 млн грн військового збору. В порівнянні з 2019 роком сума податку на доходи фізичних осіб збільшилась на 25,0 млн грн та сума військового збору на 3,2 млн грн (у 2019 році ПДФО становив 101,4 млн грн та військовий збір – 15,7 млн гривень).











Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/451198.html



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