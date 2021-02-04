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НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ ХИТРОЩІ КОНТРАБАНДИСТІВ
|Суспільство | 03-02-2021, 15:30
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У міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава – Руська» та «Грушів» прикордонники викрили три спроби переміщення тютюнових виробів.
Цигарки намагалися перемістити через державний кордон як українці, так і поляки. Свій контрабандний товар чоловіки ретельно намагалися заховати у своїх автівках, а саме: за декоративною обшивкою, під сидінням у спеціально виготовленому тайнику, під капотом між передньою панеллю та двигуном і також у тайнику, який був попередньо виготовлений для перевезення товару. Та й ще в моторному відсіку і місці для повітряного фільтра автомобіля.
Усі ці тайники та сховки прикордонники спільно з працівниками митниці викрили та дістали більш ніж 450 пачок цигарок.
Товар вилучили співробітники митниці.
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