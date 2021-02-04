НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ ХИТРОЩІ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 03-02-2021, 15:30 0 134

У міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава – Руська» та «Грушів» прикордонники викрили три спроби переміщення тютюнових виробів.



Цигарки намагалися перемістити через державний кордон як українці, так і поляки. Свій контрабандний товар чоловіки ретельно намагалися заховати у своїх автівках, а саме: за декоративною обшивкою, під сидінням у спеціально виготовленому тайнику, під капотом між передньою панеллю та двигуном і також у тайнику, який був попередньо виготовлений для перевезення товару. Та й ще в моторному відсіку і місці для повітряного фільтра автомобіля.



Усі ці тайники та сховки прикордонники спільно з працівниками митниці викрили та дістали більш ніж 450 пачок цигарок.

Товар вилучили співробітники митниці.



