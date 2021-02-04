Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу Суспільство | 03-02-2021, 15:32 0 97

Цього року заслужена академічна капела України «Трембіта» святкує 130-річчя від дня заснування. Капела є найстарішим професійним хором України. На найближчій сесії Львівська обласна рада звернеться до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання комунальному закладові Львівської обласної ради «Заслужена академічна капела України «Трембіта» статусу національного колективу.

Крім того, цю ювілейну дату Львівська обласна рада планує широко відзначити на обласному рівні.

Як відомо, за 130 років діяльності спочатку як хору Товариства «Львівський Боян», а пізніше капела «Трембіта», у колективі виростали чимало відомих композиторів і музикантів. З «Львівським Бояном» у різні часи працювали Станіслав Людкевич, Остап Нижанківський, Анатоль Вахнянин, Василь Барвінський.

Із нагоди ювілею «Трембіти» перший заступник голови Львівської обласної ради Євгеній Гірник сьогодні, 3 лютого, взяв участь у науково-практичній конференції «Історія мистецького явища та аналіз творчої спадщини товариства «Львівський Боян» до 130-річчя від часу заснування.

«Від імені голови Львівської обласної ради Ірини Гримак, депутатського корпусу обласної ради та всієї громади Львівщини щиросердно вітаю Заслужену академічну капелу України «Трембіта» зі 130-річчям від дня заснування!

Музичне товариство «Львівський Боян» розпочало колосальну роботу в музиці тоді, коли не було Української держави. І зараз, коли перед Україною постають великі виклики, важливість розвитку і популяризації українського мистецтва «Трембітою» – важко переоцінити.

Дякую Вам за творчість, яку ви даруєте всьому світові!», - сказав Євгеній Гірник, вітаючи з ювілеєм усіх, кого доля у різні часи поєднала з «Трембітою».