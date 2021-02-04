На Буковині прикордонники затримали запакований сигаретами позашляховик. Прямував у бік кордону Суспільство | 03-02-2021, 16:06 0 162 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=mwkp9HVSJKc&feature=youtu.be



Позашляховик марки «Mitsubishi» чеської реєстрації затримали учора надвечір прикордонники відділу «Селятин» Чернівецького прикордонного загону.



Напередодні співробітники оперативних підрозділів прикордонного загону здобули інформацію про можливе здійснення протиправної діяльності на цьому напрямку. Іномарку для перевірки зупинили на автодорозі «Селятин - Шепіт», що за кілька сотень метрів від кордону.



Як з’ясувалось, водій, 30-річний громадянин України, перевозив майже 38 ящиків сигарет без марок акцизного збору вартістю близько 750 тисяч гривень.



Позашляховик та контрабандні сигарети передано в ДФС. Тривають оперативно-слідчі дії.



Зазначимо, у 2020 році прикордонники Чернівецького загону припинили більше 180 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів загальною кількістю понад 800 000 пачок. Водночас спільними міжвідомчими групами здійснено низку обшуків в межах м. Чернівці та області, в результаті яких виявлено ще понад 260 тис. пачок тютюнових виробів.



Значна частина правопорушень викрита та припинена поза пунктами пропуску та за випереджувальною інформацією від оперативно-розшукових підрозділів відомства.



Найвища активність протиправних елементів спостерігається на ділянках відділів прикордонної служби «Красноїльськ», «Селятин» та «Сокиряни», які Державною прикордонною службою посилені додатковими мобільними та зведеними групами з необхідною технікою, озброєнням, службовими собаками. Крім того, Чернівецький прикордонний загін брав участь у спільних спеціальних прикордонних операціях та проводив необхідні оперативно-профілактичні заходи. Окремо здійснювалося вдосконалення системи інженерно-технічного забезпечення та інженерне прикриття небезпечних напрямків. На даний час ділянка кордону обладнана контрольно-слідовою смугою протяжністю понад 260 км. Також встановлено 240 км загороджень з колючого дроту та 80 км спірального загородження типу єгоза, облаштовано більше 160 км протитранспортного рову.



Коментар: Начальник служби кінологічного забезпечення Західного регіонального управління ДПСУ



полковник Валерій Данилевич



