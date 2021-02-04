Винуватцям у смерті 10-тирічної дитини винесено вирок Суспільство | 03-02-2021, 18:06 0 173



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні відносно чотирьох працівників Дрогобицького РЕМ (60-річного і 45-річного електромонтерів оперативно-виїзної бригади, 43-річного майстра виробничої дільниці та 53-річного головного інженера) за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особами, які зобов’язані їх дотримуватися, що спричинило загибель малолітньої дитини (ч.2 ст.272 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=253419&fp=750), у м. Дрогобичі, неподалік території одного з дошкільних навчальних закладів, 10-річний місцевий мешканець, переходячи кладку через річку у вигляді двох металевих труб, був уражений електричним струмом через несправність електромережі.



Суд підтримав аргументовану позицію Дрогобицької місцевої прокуратури та призначив кожному із засуджених покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях, чи займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням робіт на кабельних лініях і діючих електроустановках на строк 3 роки.









Пресслужба Львівської обласної прокуратури