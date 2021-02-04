У Миколаєві прикордонники спільно з поліцейськими викрили організовану групу наркоділків Суспільство | 03-02-2021, 18:29 0 172





Організовану групу наркоділків викрили співробітники Держприкордонслужби та Національної поліції під час спільно проведеної операції.



Група осіб, які здійснювали виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин виявили оперативні співробітники Херсонського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та Слідчого управління ГНПУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.



Під час проведення санкціонованих обшуків в місцях проживання фігурантів справи в Миколаєві правоохоронці знайшли речовини білого та рожевого кольорів (попередньо амфетамін), подрібнену коноплю, прекурсори. А також саморобні вибухові пристрої, зброю та бойові набої різного калібру.



Наразі підозрювані особи затримані, слідчі дії тривають.