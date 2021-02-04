У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні Суспільство | 04-02-2021, 02:03 0 167 У Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області в коментарі УП



Деталі: У ДСНС підтвердили факт пожежі в одному з корпусів лікарні. Близько 00:19 4 лютого пожежу вдалося локалізувати, причини загоряння встановлюються. Інформація про кількість можливих жертв уточнюється.



Пацієнтів лікарні евакуюють.