Любителям кави, книжок та лонгрідів. Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте знижки від партнерів Суспільство | 04-02-2021, 08:46 0 72 Як виглядає ваш дзен?



Можливо, ви полюбляєте пробувати нові сорти кави, ласувати улюбленими десертами та насолоджуватися новою книгою за столиком у кав’ярні? Можливо, досягаєте душевної рівноваги, коли підтримуєте незалежну журналістику?



Ці приємні відчуття можна поєднати завдяки підписці на Толоку УП.



Що таке Толока УП?



Толока УП – рівень членства у Клубі УП, на якому підписники отримують ексклюзивні бонуси та знижки від українських бізнесів.



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