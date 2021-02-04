ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВИКРАДЕНЕ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ АВТО Суспільство | 04-02-2021, 08:54 0 72







Цієї ночі в пункті пропуску «Солотвино, що на Закарпатті, прикордонники Мукачівського загону виявили автомобіль «Ауді А-4» 2015 року випуску, який розшукував Інтерпол. Перетнути кордон вказаним транспортним засобом намагався 32-річний громадянин Румунії.



Під час проходження прикордонного контролю щодо іномарки відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що вказаний автомобіль викрадений на території Великобританії та розшукується з січня 2021 року.



Для проведення подальшої перевірки авто передали представникам Національної поліції.











Прес - служба Мукачівського прикордонного загону