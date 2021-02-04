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ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВИКРАДЕНЕ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ АВТО

Суспільство | 04-02-2021, 08:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    



ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВИКРАДЕНЕ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ АВТО
Цієї ночі в пункті пропуску «Солотвино, що на Закарпатті, прикордонники Мукачівського загону виявили автомобіль «Ауді А-4» 2015 року випуску, який розшукував Інтерпол. Перетнути кордон вказаним транспортним засобом намагався 32-річний громадянин Румунії.

Під час проходження прикордонного контролю щодо іномарки відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що вказаний автомобіль викрадений на території Великобританії та розшукується з січня 2021 року.

Для проведення подальшої перевірки авто передали представникам Національної поліції.





Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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