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На Львівщині за позовом прокуратури державі повернуто землі вартістю понад 2,7 млн грн
|Суспільство | 04-02-2021, 14:36
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Господарським судом задоволено позов Львівської місцевої прокуратури №3 про повернення земель державної власності вартістю понад 2,7 млн грн на Львівщині.
Прокуратурою встановлено, що після закінчення договору оренди землі фізична особа-підприємець не повертала державі орендовану земельну ділянку, відтак продовжувала користувалася нею, але вже без законних на те підстав.
Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволено. В порядку примусового виконання рішення суду забезпечено повернення вказаної земельної ділянки у володіння територіальної громади.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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