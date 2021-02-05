На Львівщині за позовом прокуратури державі повернуто землі вартістю понад 2,7 млн грн Суспільство | 04-02-2021, 14:36 0 107



Господарським судом задоволено позов Львівської місцевої прокуратури №3 про повернення земель державної власності вартістю понад 2,7 млн грн на Львівщині.

Прокуратурою встановлено, що після закінчення договору оренди землі фізична особа-підприємець не повертала державі орендовану земельну ділянку, відтак продовжувала користувалася нею, але вже без законних на те підстав.

Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволено. В порядку примусового виконання рішення суду забезпечено повернення вказаної земельної ділянки у володіння територіальної громади.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури