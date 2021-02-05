|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
До уваги платників акцизного податку!
|Суспільство | 04-02-2021, 14:37
| 0 155
|
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку з проведенням тестових робіт програмного забезпечення з приймання та обробки нових електронних форм документів (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджених Наказом № 729), продовжено термін приймання електронних документів за попередніми формами.
Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/450552.html
|
|