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До уваги платників акцизного податку!

Суспільство | 04-02-2021, 14:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 155 155    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку з проведенням тестових робіт програмного забезпечення з приймання та обробки нових електронних форм документів (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджених Наказом № 729), продовжено термін приймання електронних документів за попередніми формами.

Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/450552.html
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