До уваги платників акцизного податку! Суспільство | 04-02-2021, 14:37 0 155



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку з проведенням тестових робіт програмного забезпечення з приймання та обробки нових електронних форм документів (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджених Наказом № 729), продовжено термін приймання електронних документів за попередніми формами.



Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/450552.html