На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус з сигаретами на близько 420 тис. гривень Суспільство | 04-02-2021, 14:39 0 118 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=zbU1vtIjhcc&t=1s









Партію сигарет білоруського виробництва без марок акцизного збору затримали прикордонники учора на Одещині. Вдало реалізували оперативну інформацію прикордонники Подільського загону під процесуальним керівництвом Котовської прокуратури та за підтримки мобільного підрозділу загону.



Мікроавтобус «Мерседес Спринтер» української реєстрації з вантажем тютюнових без марок акцизного збору зупинили неподалік м. Подільськ. За кермом авто знаходився 31-річний місцевий житель. Автомобілем він перевозив 19 ящиків сигарет без марок акцизного збору. Попередньо з’ясовано, що вантаж він отримав на одній з логістичних компаній. Цигарки загальною кількістю 9500 пачок планувалось розповсюдити на ринках Одещини. Попередня сума оцінки тютюнових виробів склала близько 420 тис. грн.



Вантаж передано до місцевої прокуратури, наразі встановлюється деталі правопорушення. Планується направлення повідомлення до головного управління ДФС України в Одеській області про ознаки кримінального правопорушення за статтею 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).











Коментар: прес-секретар Подільського прикордонного загону майор Андрій Ратич



