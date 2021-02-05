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Понад 248 млн грн податковими органами області погашено податкового боргу живими коштами

Суспільство | 04-02-2021, 14:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, станом на 01.01.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету за оперативними даними ІС склала 3 662 млн гривень.

З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму понад 359 млн гривень;

- направлено 839 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму майже 614 млн гривень.

- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків понад 95 млн гривень;

- направлено 13 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 1,7 млн гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-грудня 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало понад 248 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
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