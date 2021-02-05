УКРАЇНЕЦЬ, ЯКОГО НЕЩОДАВНО СУД ВИЗНАВ ВИННИМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕПРАЛЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ, ЗНОВУ «РОЗГУЛЮВАВ» ПОБЛИЗУ КОРДОНУ Суспільство | 04-02-2021, 15:10 0 114







Учора ввечері прикордонники відділення «Бодалово» Мукачівського загону затримали поблизу кордону громадянина України. Чоловік, незаконно перетнувши контрольно-слідову смугу, рухався в напрямку Угорщини. Мету свого перебування у прикордонні чоловік пояснити не зміг, а тому для встановлення обставин правопорушення передбаченого ст.202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду», та складання процесуальних документів, його доставили до прикордонного підрозділу.



У ході проведення процесуальних дій, прикордонники з’ясували, що затриманий ними 56-річний громадянин України, неодноразово потрапляв у поле зору співробітників головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, як особа причетна до організації каналу переправки нелегальних мігрантів. Більше того, 26 січня 2021 року рішенням Виноградівського райсуду його було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та призначено покарання у вигляді умовного позбавлення волі терміном на 5 років.



Чоловік був одним із організаторів незаконного переправлення через кордон чотирьох громадян Іраку, яких 29 вересня 2020 року прикордонники Мукачівського загону затримали в населеному пункті Вилок.



Ймовірно, що зловмисник знову вивчав місцевість з метою організації чергової спроби переправлення осіб через державний кордон України. Наразі правоохоронці цю інформацію перевіряють.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



