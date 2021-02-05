Прикордонний виш чекає абітурієнтів !!! Суспільство | 04-02-2021, 15:12 0 115



До уваги абітурієнтів! Цього місяця розпочалася реєстрація для участі у ЗНО, яка буде тривати до 5 березня.



Якщо Ви вже маєте сертифікат ЗНО? Чудово! Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифікатів ЗНО – 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Мінімальна кількість балів зі вступних випробувань дорівнює 100 балів.



Національна академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького чекає на Вас.



Якщо Ви обрали спеціальність «Безпека державного кордону», то для освітньо-професійних програм «Безпека державного кордону» та «Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ» потрібно обрати наступні предмети – Українська мова (допускається результат з Української мови та літератури) та Історія України. Якщо за цією спеціальністю Ви обрали освітньо-професійну програму «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ», то перший конкурсний предмет – Українська мова (допускається результат з Української мови та літератури), а другий конкурсний предмет – Математика.



Мрієте про спеціальність «Правоохоронна діяльність»? Реєструйтеся на ЗНО з Української мови (допускається результат з Української мови та літератури) та з Історії України.



Для вступу на спеціальність «Філологія» (освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури», (переклад включно) перша – англійська) необхідно мати результати ЗНО: 1-й - з Української мови та літератури, 2-й - з Іноземної мови, 3-й конкурсний предмет на вибір – Історія України або Математика, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.



ЗНО з трьох предметів необхідно скласти і тим, хто обрав для себе спеціальність «Психологія»: 1-й конкурсний предмет – Українська мова та література, 2-й - конкурсний предмет – Математика та конкурсний предмет – Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.



Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» передбачає наявність результатів ЗНО з наступних предметів: 1-й конкурсний предмет – Українська мова (допускається результат з Української мови та літератури),2-й конкурсний предмет – Математика, 3-й конкурсний предмет – Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія. Бажаємо успіхів та чекаємо у нашому виші!