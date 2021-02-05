Активність суб’єктів господарювання зростає Суспільство | 04-02-2021, 15:12 0 134

Упродовж січня 2021 року у зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби зовнішньоекономічну діяльність провадили майже три тис. суб’єктів господарювання, в т.ч. понад 700 суб’єктів з інших областей України. Порівняно з січнем 2020 року загальна чисельність активних суб’єктів господарювання збільшилась на 4,2%, причому, тих хто зареєстровані у інших областях, збільшилась на 4,7%.

У січні 2021 року у зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби здійснено митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму 15,4 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму 9,5 млрд грн, експортовано на суму 5,9 млрд грн, що складає відповідно 62% (імпорт) та 38% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з січнем 2020 року загальний обсяг збільшився на 19%, причому об’єми імпорту збільшились на 22%, а експорту – на 14%.



