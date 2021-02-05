Під фальшпідлогою автобагажника з Білорусі намагалися ввезти дюжину приладів спостереження командира танка Суспільство | 04-02-2021, 15:23 0 199



Товари військового призначення, які незаконно везли в Україну, виявили сьогодні вночі у пункті пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.



12 приладів спостереження командира танка знайшли під час перевірки мікроавтобуса «Фольксваген», яким керував 41-річний житель Мінська. На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу.



До перевірки долучилися представники Адміністрації Держприкордонслужби та спецпідрозділу «Дозор», які перебувають на посиленні в пункті пропуску, а також представники оперативного підрозділу Чернігівського загону разом зі співробітниками митниці.



Як з’ясувалося, товар військового призначення білорус перевозив у подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.



Наразі з’ясовуються обставини правопорушення. Повідомлені взаємодіючі структури. Вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 333 ККУ «Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю». Направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.