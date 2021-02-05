УАЗом українець намагався забрати зі сховку мішки з тютюном Суспільство | 04-02-2021, 16:38 0 134 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=snS-XWHbOwI&feature=youtu.be



Товар був прихований за кілька метрів від кордону з РФ у протитранспортному рові неподалік н.п. Грабовське, що на Сумщині.



Проте провернути оборудку українцю не вдалося. Його затримали військовослужбовці Сумського прикордонного загону та співробітники УСБУ в Сумській області. Як з’ясувалося, кермувальник раніше потрапляв в поле зору прикордонників як особа, яка причетна до здійснення протиправної діяльності на державному кордоні.



Всього в протитранспортному рові правоохоронці виявили 16 мішків з тютюном. Товар, скоріш за все, був щойно незаконно переміщений з території РФ в Україну. Адже навпроти місця виявлення мішків з тютюном, на території РФ, охоронці кордону спостерігали транспортний засіб та трьох невідомих осіб. Невідомі помітивши українських правоохоронців стрімко вирушили в тил території РФ.



Громадянина України за порушення прикордонного режиму, а саме за рух автомобілем дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, буде притягнуто до адміністративної відповідальності.



Мішки з тютюном передано співробітникам Державної фіскальної служби України. Триває документування правопорушення.



Коментар:Прес-секретар Сумського прикордонного загону підполковник Роман Ткач.