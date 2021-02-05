Останній тиждень на фронті відбувається загострення – Аваков Суспільство | 05-02-2021, 01:38 0 102 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що останній тиждень на Донбасі спостерігається різке загострення ситуації, а мирного процесу вже немає.



Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"



Пряма мова: "Напередодні що відбувалося? Що обговорювалось на тому ж засіданні РНБО (про санкції – УП) , у кабінеті президента. Президент був змушений Хомчака (головнокомандувача ЗСУ – УП) негайно відправити на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень.



Ніякого мирного процесу вже немає. Діють снайперські пари, діють міномети, обстріли. Війна йде".



Деталі: Міністр натякнув, що на рішення про запровадження санкцій щодо телеканалів пов’язаних із кумом Путіна Віктора Медведчуком, треба дивитись через призму загострення на Донбасі.



Що передувало: За дорученням президента Володимира Зеленського та відповідно до плану контролю за діяльністю Збройних сил та інших військових формувань у 2021 році Офіс президента розпочав перевірку готовності військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.



Передісторія:



2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.