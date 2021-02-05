Майже 900 га землі оформлено у власність Держприкордонслужби за минулий рік Суспільство | 05-02-2021, 08:40 0 64



Завдяки законодавчим нововведенням Держприкордонслужба змогла значно активізувати роботу з оформлення земель для розбудови прикордонної інфраструктури.



Зокрема минулого року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Нововведення доповнили Земельний кодекс України нормами, які передбачають надання військовим частинам Державної прикордонної служби України в постійне користування земельних ділянок завширшки 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону. З метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону такі земельні ділянки використовуються для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків та інших елементів прикордонної інфраструктури.



За результатами проведеної роботи у 2020 році органи Держприкордонслужби України документально оформили права постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 890 гектарів на різних сегментах держрубежу, загальною протяжністю майже 260 кілометрів. Крім того, минулого року оформлено 46 земельних ділянок для облаштування та утримання окремих інженерних споруд (спостережних веж, злітно-посадкових майданчиків, причалів тощо).



На сьогодні робота з документального оформлення прав постійного користування земельними ділянками продовжується. Зокрема розпочато роботу з оформлення прав постійного користування на земельні ділянки, які перебувають у приватній власності, на українсько-російській ділянці державного кордону. Наразі Луганським прикордонним загоном отримано нотаріальні згоди власників та землекористувачів на поділ та обмін 101 (сто однієї) земельної ділянки загальною понад 80 гектарів.



Днями офіційний веб-портал Верховної ради України повідомив про прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України». Реалізація цього Закону також сприятиме оформленню земельних ділянок для облаштування прикордонної інфраструктури на демаркованих ділянках державного рубежу.